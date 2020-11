Hommage à Zizi Jeanmaire (2/4)

Disparue le 17 juillet 2020, Zizi Jeanmaire est un personnage unique, subtil mélange de gouaille et d’élégance, nourri de nombreuses références, magnifiées par le talent de son mari chorégraphe Roland Petit, qui lui nous a quitté en 2011.

Cet hommage est nourri de l’entretien que Martin Pénet a réalisé en juillet 2009 pour France Musique avec Zizi Jeanmaire pour évoquer l’ensemble de sa carrière. Femme de scène, elle a abordé presque tous les genres, comme autant de défis successifs : la danse classique, la chanson, le music-hall, et même la comédie.

Son parcours exemplaire, fruit d’un travail acharné, est serti de joyaux dont beaucoup sont bien présents dans nos mémoires et dont nous allons, durant quatre émissions, évoquer les plus scintillants ; à commencer par « La croqueuse de diamants » et « Mon truc en plumes ».

Programme musical

La croqueuse de diamants

Zizi Jeanmaire, 2003

(du ballet « La croqueuse de diamants »)

(p : Raymond Queneau - m : Jean-Michel Damase)

No two people

Zizi Jeanmaire et Dany Kaye, 1952

(BO du film « Hans Christian Andersen »)

(p & m : Frank Loesser)

When I am free to love

Zizi Jeanmaire, 1954

(de la comédie musicale « The girl in pink tights »)

(p : Leo Robin - m : Sigmund Romberg)

Ah ! dis-donc, dis-donc

Zizi Jeanmaire, 1957

(tiré de la comédie musicale « Irma la douce »)

(p : Alexandre Breffort - m : Marguerite Monnot)

Versez une larme pour Lucifer

Zizi Jeanmaire, à l’Opéra Bastille, 2000

(p : Valentine Petit - m : Richard Galliano)

Ça c'est Paris

Zizi Jeanmaire, 1956

Du film « Folies-Bergère »

(reprise de la création de Mistinguett en 1926)

(p : Lucien Boyer et Jacques-Charles - m : José Padilla)

La java

Mistinguett (1936) + Arletty (1956) + Zizi Jeanmaire (1956)

(reprise de la création de Mistinguett en 1922)

(p : Jacques-Charles et Albert Willemetz - m : Maurice Yvain)