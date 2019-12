Hommage à Marie Laforêt (2/3)

Elle possédait une voix cristalline, aux accents brisés, qui témoignaient d’une sensibilité, d’une apparente fragilité, et qui ont touché un large public.

A la fois populaire et intellectuelle, n’appartenant à aucune chapelle, elle se situait elle-même quelque part entre Sheila et Barbara.

Nous allons voir au cours de cette émission que, sous ses allures de chanteuse charmante et très photogénique, se cache en réalité une véritable pionnière des musiques du monde.

Programmation musicale

Viens sur la montagne

« Go tell it on the mountain »

Marie Laforêt, 1964

(p & m : traditionnel)

(adapté par Hubert Ithier)

Blowin’ in the wind

Marie Laforêt, 1963

(p & m : Bob Dylan)

V’là l’bon vent

Marie Laforêt, 1964

(p & m : traditionnel)

De tanto ir y venir

Atahualpa Yupanqui

(p & m : Atahualpa Yupanqui)

Le tengo rabia al silencio

Marie Laforêt, 1968

(p & m : Atahualpa Yupanqui)

La flûte magique

« El condor pasa »

Marie Laforêt, 1965(p : Michel Jourdan – m : Daniel Alomia Robles, arrangé par Jorge Milchberg)

Sur le chemin des Andes

« El condor pasa »

Marie Laforêt, 1966

(p : Michel Jourdan et Françoise They – m : Daniel Alomia Robles, arrangé par Jorge Milchberg)

Paint it black

The Rolling Stones, 1966

(p & m : Mick Jagger et Keith Richards)

Marie douceur, Marie colère

« Paint it black »

Marie Laforêt, 1967

(p & m : Mick Jagger et Keith Richards)

(adapté par Michel Jourdan)

Ivan, Boris et moi

Marie Laforêt, 1967

(p : Eddy Marnay – m : Emil Stern)

El polo

Marie Laforêt, 1968

(p & m : traditionnel)

(arrangé par Jorge Milchberg)

Cabresto

Marie Laforêt à Olympia, 1969

(p & m : S. Diaz)

Dites-lui

Marie Laforêt à Olympia, 1969

(p : Eddy Marnay – m : Nachum Heiman)

Le vin de l’été

« Summer wine »

Marie Laforêt et Gérard Klein, 1969

(p & m : Lee Hazlewood)

(adapté par Eddy Marnay)