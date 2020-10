Hommage à Juliette Gréco (4/4)

Venue à la chanson en 1949, Juliette Gréco était d’abord nimbée d’une aura de scandale, par son allure, son insolence, sa provocation, mais aussi son exigence et son engagement. A l’heure des yéyés, dans les années 60, Gréco fait au contraire figure de classique.

NOUS INFORMONS LES ABONNÉS AU PODCAST DE « TOUR DE CHANT » QUE CETTE EDITION NE SERA PAS DISPONIBLE POUR DES RAISONS JURIDIQUES.

Son répertoire, sans cesse renouvelé et rajeuni, compte déjà quelques valeurs sûres qu’elle continue à chanter sur les scènes les plus diverses, comme autant de jalons d’un parcours audacieux et généreux.

Juliette Gréco choisit ses chansons auprès de plumes connues ou moins connues, et contribue à les faire connaître. C’est aussi pour cela qu’elle cite systématiquement ses auteurs sur scène. Une scène qu’elle considère comme son pays, dans le monde entier, et qu’elle ne quittera pratiquement pas durant 67 ans.

Cette semaine encore, « Tour de chant » vous propose une plongée dans les trésors méconnus de l’INA, avec des concerts inédits diffusés à la radio dans les années 60 et guère rediffusés depuis… Voici donc neuf chansons tirées du récital donné par Juliette Gréco en juillet 1969 au festival de Vaison-la-Romaine.

Programme musical

Accordéon

(p & m : Serge Gainsbourg)

Je hais les dimanches

(p : Charles Aznavour – m : Florence Véran)

Il n’y a plus d’après

(p & m : Guy Béart)

Marions-les

(p : Robert Nyel – m : Gaby Verlor)

Déshabillez-moi

(p : Robert Nyel – m : Gaby Verlor)

La fiancée du pirate (de « L’opéra de quat’ sous »)

(p : Bertold Brecht – m : Kurt Weill)

(adapté par André Mauprey)

Si tu t’imagines

(poème de Raymond Queneau – m : Joseph Kosma)

La fourmi

(poème de Robert Desnos – m : Joseph Kosma)

Paris canaille

(p & m : Léo Ferré)