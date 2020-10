Hommage à Juliette Gréco (2)

La disparition de Juliette Gréco, le 23 septembre dernier, a suscité de très nombreux hommages qui ont souligné sa présence scénique, sa voix grave et majestueuse ; mais aussi son art du paradoxe, mêlant grâce et gouaille, exigence et délicatesse, sensualité et incandescence, sobriété et ferveur.

Juliette Gréco à l'Olympia, en 1993, © Getty / Laurent Sola/Grammo-Rapho