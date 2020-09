Hommage à Juliette Gréco (1)

La muse de Saint-Germain-des-Prés s’en est allée discrètement, ce mercredi 23 septembre 2020, dans sa maison de Ramatuelle, dans le Var, où elle s’était retirée depuis plusieurs années, après la disparition de son mari, le pianiste et compositeur Gérard Jouannest.

Elégante et libre, comme l’a souligné le chef de l’Etat le soir de sa disparition, Juliette Gréco a marqué au plan international l’histoire de la chanson française de sa personnalité rebelle, gourmande, curieuse, impétueuse et inimitable. Femme d’engagement artistique mais aussi politique et sociétal, son parcours est en outre marqué par un sens assez développé de la publicité.

Portée par le bouillonnement intellectuel et musical du Paris de la rive gauche après la Libération, la vocation artistique de Gréco, ex petit rat de l’Opéra, qui a vécu pendant la guerre une adolescence particulièrement éprouvante, s’est affirmée d’abord au théâtre durant quelques années, puis dans la chanson. Et c’est dans cette voie qu’elle a excellé, devenant après Piaf la nouvelle dame en noir.

Son parcours qui traverse les décennies, en France et de par le monde, sur les plus grandes scènes, est marqué par l’exigence artistique, la qualité des auteurs et la finesse de l’interprétation.

Programme musical

Les années d'autrefois

Juliette Gréco à l’Olympia, 2004

(p : Richard Cannavo – m : Gérard Jouannest)

Un jour d'été

Juliette Gréco à l’Olympia, 2004

(p : Jean-Claude Carrière - m : Gérard Jouannest)

Je me souviens de tout

Juliette Gréco, 2009

(p : Orly Chap - m : Gérard Jouannest)

Planète

Juliette Gréco, récital à l’Odéon, 1999

(p : Jean-Claude Carrière - m : Gérard Jouannest)

Non monsieur, je n'ai pas vingt ans

Juliette Gréco à l’Olympia, 1991

(p : Henri Gougaud – m : Gérard Jouannest)

Je jouais sous un banc

Juliette Gréco à l’Olympia, 2004

(p & m : Gérard Manset)