Hommage à Jacques Douai

Surnommé « le troubadour des temps modernes », Jacques Douai a enregistré 250 chansons de toutes les époques et reçu cinq grands prix du disque. Avec sa silhouette d’éternel jeune homme, il a mené une double carrière de chanteur et d’animateur culturel, dans une démarche associant éducation et culture pour le plus grand nombre, en commençant par les enfants pour développer leur sens artistique.

Jacques Douai laisse le souvenir d’un chanteur hors des modes, au répertoire unique, défendant le meilleur d’hier et le meilleur d’aujourd’hui. Il a construit son répertoire en mêlant huit siècles de chansons, du Moyen Age aux poètes contemporains, loin du succès facile mais souvent éphémère. Il a largement contribué à la renaissance et à la reconnaissance des chansons du folklore. Il a puisé chez les chansonniers du 19e siècle, tout comme chez les auteurs-compositeurs du 20e. Il allait d’instinct vers le mieux construit, le plus durable, donc en particulier les chansons de poètes. Il a fini par franchir le cap de les mettre lui-même en musique avec un talent certain.

Jacques Douai considérait la voix comme le plus bel instrument de musique. Sa technique vocale, précise et délicate, son timbre chaleureux et sa diction impeccable, ont touché plusieurs générations de public.

Programme musical

Les feuilles mortes

Extrait du concert au Palais des Arts, document INA 1977

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

, © collection privé

File la laine

Extrait du concert au Théâtre Fontaine, document INA 1980

(p & m : Robert Marcy)

L’amour de moi

Extrait du concert au Théâtre Fontaine, document INA 1980

(p & m : traditionnel)

, © Collection privé

C’est le temps

Extrait du concert au Palais des Arts, document INA 1977

(p & m : Gilles Vignault)

Quand un soldat

Extrait du concert au Palais des Arts, document INA 1977

(p & m : Francis Lemarque)

Mon sombre amour d’orange amère

Extrait du concert au Théâtre Fontaine, document INA 1980

(p : Louis Aragon – m : Jacques Douai)

Tu sais, je sais, tu sais

Extrait du concert au Théâtre Fontaine, document INA 1980

(p & m : Jacques Douai)

Le bateau espagnol

Extrait du concert au Théâtre Fontaine, document INA 1980

(p & m : Léo Ferré)

A NOTER : le Prix Jacques Douai

La mémoire du chanteur vit à travers le prix Jacques Douai, fondé en 2007 par Jacques Bertin, qui récompense chaque année des chanteurs et acteurs du monde de la chanson mus par l’idéal que Jacques Douai a porté durant toute sa vie : célébration de l'art de la chanson, respect et souci d'élévation du public, émancipation par la culture et l'éducation populaire.

Vous trouverez plus de détails en cliquant sur ce lien