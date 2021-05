Hommage à Hélène Martin (3/3)

La disparition d’Hélène Martin, le 21 février dernier, a été trop modestement relayée par les médias. Elle fut pourtant un des talents les plus singuliers de la chanson française de la seconde moitié du 20e siècle, qui a consacré sa vie à la mise en musique et à l’interprétation de la poésie.

NOUS INFORMONS LES ABONNÉS AU PODCAST DE « TOUR DE CHANT » QUE, POUR DES RAISONS JURIDIQUES, LE PODCAST N’EST MALHEUREUSEMENT PAS POSSIBLE CETTE SEMAINE.

Sa voix d’alto, sa diction, et même son sourire, se prêtaient particulièrement bien à cet art fait de mesure et de finesse.

Exigeante, talentueuse et fraternelle, se voyant comme une messagère, elle avait un lien presque charnel avec les poètes contemporains, auxquels elle apportait un supplément d’âme et de popularité.

Voir Hélène Martin sur scène, c’était une sorte de voyage au long cours, au pays des émotions, où les mots étaient exaltés, portés par ses mélodies subtiles et les arrangements de ses fidèles musiciens.

Durant trois émissions, nous allons découvrir, grâce aux archives de l’INA une version inédite du récital « Chansons / Roman », captée le 26 mai 1976 dans le cadre des « Heures Musicales du Périgord ».

Voici cette semaine la troisième et dernière partie du concert :

T'aime

(p & m : Hélène Martin)

Mouvement perpétuellement bon

(p & m : Hélène Martin)

Chanson burlesque

(p & m : Hélène Martin)

Ici le temps

(p & m : Hélène Martin)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Il n'y a pas d'amour heureux

(p : Louis Aragon – m : Georges Brassens)

Pour mes amis morts en mai (avec la voix de Jean-Guy Coulanges)

(p : Louis Aragon – m : Hélène Martin)

Le feu

(p : Louis Aragon – m : Hélène Martin)

Maintenant que la jeunesse

(p : Louis Aragon – m : Lino Léonardi)