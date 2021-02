Hommage à Charles Trenet (4/4)

Aux dires des générations de chanteurs qui lui ont succédé, Charles Trenet est LA référence du 20e siècle en matière de chanson française. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre les propos à son sujet de Brel à Brassens, d’Higelin à Souchon, de Benjamin Biolay à Philippe Katerine.

Un tel monument ne se résume bien sûr pas en quatre émissions de 30 minutes. Alors, cette semaine encore, nous allons emprunter quelques chemins de traverse, parmi les chansons que Trenet a écrites au cours des trois dernières décennies de sa carrière, et qui vont nous permettre de mieux cerner le personnage.

C’est en effet durant cette période qu’il s’est davantage livré à travers ses chansons et ses entretiens, offrant à l’auditeur attentif de nombreuses clés. Après avoir évoqué ses années de jeunesse, bercées de sport, de poésie, de peinture et de chanson, nous allons davantage explorer son inspiration, dont il a dit lui-même à maintes reprises le caractère insaisissable.

Programme musical

Ne cherchez pas dans les pianos

Charles Trenet, avec Michel Legrand au piano

Document INA 1982

(p & m : Charles Trenet)

Le revenant

Charles Trenet

Au Théâtre des Champs-Elysées

(p & m : Charles Trenet)

Il y avait des arbres

Charles Trenet à Bobino

Document INA 1972

(p & m : Charles Trenet)

Mon opérette

Charles Trenet, 1972

(p & m : Charles Trenet)

L’écologiste

Charles Trenet, 1981

(p & m : Charles Trenet)

Douce France

Carte de Séjour, 1986

(p & m : Charles Trenet)

Banlieue de banlieue

Charles Trenet, 1999

(p & m : Charles Trenet)

Fais ta vie

Charles Trenet, 2006 (version slam)

(p & m : Charles Trenet)