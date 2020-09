Hommage à Annie Cordy (2/3)

Annie Cordy vient de disparaître, à l'âge de 92 ans. Incroyable carrière de plus de 70 ans, qui la mena du Lido à Bobino, du grand écran aux plateaux de télévision. Chanteuse, meneuse de revues, comédienne... et à son répertoire, plus de 700 chansons ! Tour de chant lui rend hommage en trois volets.

Annie Cordy sur scène, © Getty / Daniele Darolle/Sygma