Georges Ulmer (1/2)

Polyglotte et d’un tempérament assez nomade, il a mené une carrière internationale qui a sans doute desservi sa renommée en France, pays dont il a tout de même adopté la nationalité.

Sa chanson la plus célèbre, qui a fait le tour du monde, est sans conteste « Pigalle ». Ce refrain fait partie d’une belle série de chansons célébrant les villes où il a vécu, et qui nous permettent de mieux connaître le parcours de ce trublion.

Programmation musicale

« Copenhague » (Georges Ulmer) 1947

(p & m : Georges Ulmer)

« Le swingalero » (Fred Adison et son orchestre) 1939

(p : Maurice Hermite et Michel Emer - m : Alec Siniavine, arrt de Fred Arlys)

« Vous » (Georges Ulmer) (document INA, 1958)

(p & m : Georges Ulmer)

« Marie, petit béguin du mois de mai » (Georges Ulmer) 1945

(p & m : Georges Ulmer)

« Quand allons-nous nous marier ? » (document INA, 1953)

(Georges Ulmer avec Henri Leca au piano) 1945

(p & m : Georges Ulmer)

« Ma voiture contre une jeep » (Georges Ulmer) 1945

(p : Georges Ulmer – m : Henri Leca et Georges Ulmer)

« Pigalle » (Georges Ulmer) (document INA, 1953)

(p : Georges Ulmer et Géo Koger – m : Georges Ulmer)

« Hôtel des artistes » (Georges Ulmer) 1947

(p : Jean Valmy, Géo Koger, Fernand Sardou– m : Georges Ulmer, arrangé par Jean Valz)

« Jolie comme une rose » (Yves Montand) 1948

(p : André Salvet – m : Georges Ulmer)