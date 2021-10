Georges Brassens et ses interprètes (1/2)

.Pour certains auditeurs, Georges Brassens a la mauvaise réputation de faire des musiques assez semblables. Or, on ne le répétera jamais assez, il n’en est rien. Les reprises de ses thèmes par différents orchestres depuis la fin des années 50, en sont de belles démonstrations.

Depuis la disparition du chanteur en 1981, on ne compte plus les hommages et les reprises de son répertoire dans des styles musicaux les plus divers.

Mais déjà de son vivant, Georges fut chanté par des interprètes de grand talent, d’ailleurs le plus souvent des femmes dans un premier temps.

Ce sera donc l’objet des deux émissions que « Tour de chant » vous propose en guise d’hommage à Brassens, pour commémorer le centenaire de sa naissance et les quarante ans de sa disparition.

Programme musical

Le mauvais sujet repenti

Georges Brassens, 1952

(p & m : Georges Brassens)

Brave Margot

Patachou

Album américain, 1958

(p & m : Georges Brassens)

Chanson pour l’Auvergnat

Juliette Gréco en public

Document INA, 1963

(p & m : Georges Brassens)

Le parapluie

Suzy Solidor dans son cabaret

Document INA, 1954

(p & m : Georges Brassens)

La marine

Michèle Arnaud, 1955

(poème de Paul Fort - m : Georges Brassens)

La femme d’Hector

Barbara,1960

(p & m : Georges Brassens)

Colombine

Christiane Perrin

Document INA, 1960

(p & m : Georges Brassens)

Pauvre Martin

Catherine Sauvage, 1962

(p & m : Georges Brassens)

La complainte des filles de joie

Hélène Martin

Document INA, 1962)

(p & m : Georges Brassens)

