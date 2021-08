Georges Brassens en scène (7/8)

En octobre prochain, nous allons célébrer le centenaire de la naissance de Georges Brassens. L’essentiel des festivités va se dérouler à Sète, ville où le chanteur est né et est inhumé. Radio France sera de la partie bien sûr, à travers des émissions locales et des émissions nationales.

Mais dès cet été, France Musique se met en quatre pour préparer cet anniversaire, et Martin Pénet vous accompagne durant huit semaines en compagnie de Georges.

Fidèle à sa formule, « Tour de chant » explore des aspects moins connus de son parcours et de son œuvre. Vous entendez donc cet été un programme composé à partir de captations de ses concerts des années 50 aux années 70, mais aussi de ses prestations à la radio.

Programme musical

Rien à jeter

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1969

(p & m : Georges Brassens)

Misogynie à part

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1969

(p & m : Georges Brassens)

L’ancêtre

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1969

(p & m : Georges Brassens)

Dans l’eau de la claire fontaine

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1969

(p & m : Georges Brassens)

Quatre-vingt-quinze pour cent

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1972

(p & m : Georges Brassens)

Les passantes

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1972

(p : Antoine Pol – m : Georges Brassens)

Le programme du centenaire Brassens à Sète

C'est par ici

Et en partie par là :

En août sur le bateau Brassens

22 août 10 h 30 : Brassens engagé ?

Causerie au coin du phare avec Jacques Vassal, Renaud Nattiez et Pierre Schuller : L’engagement chez Brassens.

25 août 20 h 30 : concert Nicolas Jules

Tignasse en bataille et dégaine intemporelle, Nicolas Jules est un artiste aussi troublant que passionnant. A rebours contre tout système, indépendant de la première heure, il vous mène vers un concert aux influences anglo-saxonnes des plus poétiques. Contre toute attente, Brassens n’est jamais loin.

26 août 20 h 30 : concert Cléa Vincent et invité

Électron libre, Cléa n'hésite pas à casser les codes, mêler les influences et ouvrir les portes. L’auteure-compositrice déploie une gaité communicative et une immédiateté qui lui confèrent une signature toute particulière, distillant depuis plusieurs années une pop française succulente.

29 août 10 h 30 : Brassens et la cabane de Lolo

Causerie au coin du phare avec Jean Brunelin : La cabane à Lolo.