Georges Brassens en scène (6/8)

En octobre prochain, nous allons célébrer le centenaire de la naissance de Georges Brassens. L’essentiel des festivités va se dérouler à Sète, ville où le chanteur est né et est inhumé. Radio France sera de la partie bien sûr, à travers des émissions locales et des émissions nationales.

Mais dès cet été, France Musique se met en quatre pour préparer cet anniversaire, et Martin Pénet vous accompagne durant huit semaines en compagnie de Georges.

Fidèle à sa formule, « Tour de chant » explore des aspects moins connus de son parcours et de son œuvre. Vous entendez donc cet été un programme composé à partir de captations de ses concerts des années 50 aux années 70, mais aussi de ses prestations à la radio.

Programme musical

Le pluriel

Georges Brassens au TNP, 1966

(p & m : Georges Brassens)

La non demande en mariage

Georges Brassens au TNP, 1966

(p & m : Georges Brassens)

Le 22 septembre

Georges Brassens au TNP, 1966

(p & m : Georges Brassens)

Les sabots d’Hélène

Georges Brassens au TNP, 1966

(p & m : Georges Brassens)

Bulletin de santé

Georges Brassens au TNP, 1966

(p & m : Georges Brassens)

Supplique pour être enterré à la plage de Sète

Georges Brassens à Bobino

Document INA, 1967

(p & m : Georges Brassens)

En août sur le bateau Brassens

15 août 10 h 30 : La belle époque des Trois baudets

Causerie au coin du phare avec Françoise Canetti autour des débuts de Brassens au Théâtre des 3 Baudets.

18 août 20 h 30 : concert festival de l'impertinence "Place aux jeunes en quelque sorte"

19 août 20 h 30 : concert Brassens Social Club (Bruno Granier)

Bruno Granier, le petit-cousin de Brassens vous invite à swinguer sur les airs jazzy et blues de Tonton Georges avec Philippe Lafon aux guitares et banjo et Laurent Clain à la contrebasse.

20 août 20 h 30 : concert Kristo Numpuby et invité

Directement sortie de la forêt tropicale Camerounaise, le Brassens de Kristo Numpuby est inspiré du jazz, rhythm'n'blues afro-cubaine et de la rumba zaïroise.

21 août 10 h 30 : Brassens folksinger ou bluesman ?

Causerie au coin du phare avec Jacques Vassal : Brassens folksinger ou bluesman ?

22 août 10 h 30 : Brassens engagé ?

Causerie au coin du phare avec Jacques Vassal, Renaud Nattiez et Pierre Schuller : L’engagement chez Brassens.