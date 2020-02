Gaby Deslys (2/2)

Il est des destins qui fascinent, même à plus d’un siècle de distance. Celui de Gaby Deslys, étoile trop vite éteinte de l’histoire du music-hall français et international, est de ceux-là.

Disparue en pleine gloire, à l’âge de 38 ans, le 11 février 1920, au tournant de la Belle époque et des Années folles, elle a ouvert la voie à Mistinguett, Joséphine Baker, Zizi Jeanmaire, ou encore Line Renaud.

Tour de chant s’associe aux manifestations prévues à Marseille, sa ville natale, tout au long de l’année 2020, pour célébrer cette artiste dont la mémoire revit grâce à la passion du comédien Jean-Christophe Born, auteur de la comédie musicale « Gaby mon amour ».

Programmation musicale

I’ll get you

Clémentine Decouture et Jean-Christophe Born, 2019

Créé en 1913

(p : Will D. Cobb – m : Gus Edwards)

Introduction: The Gaby Glide

Piano par Mark Nadler, 2019

Créé dans l’opérette « Vera Violetta », 1911

(m : Louis A. Hirsch)

The night-club girl

Clémentine Decouture, Jean-Christophe Born, Mark Nadler, 2019

Créé dans la comédie musicale « Les caprices de Suzette », 1915

(p & m : Max Darewski)

Take off a little bit

Clémentine Decouture, 2019

Créé dans la revue « Stop, look, listen », 1915

(p & m : Irving Berlin)

Allô chéri (« Hello ! my dearie »)

Jacques Mareuil et Huguette Ferly

Document INA, 1956

Créé dans la revue « Laisse-les tomber ! », 1917

(p : Gene Buck – m : Dave Stamper)

(adapté par Lucien Boyer)

The wild wild women

Murray Pilcer and his jazz band, 1919

Créé dans la revue « Doing our bit », 1917

(p & m : Henry Lewis, Al Wilson, Al Piantadosi)

Beware of Chu-Chin-Chow

Harry Pilcer

Document INA, 1958

Créé dans les « Ziegfeld Follies 1917 »

(p : Gene Buck – m : Dave Stamper)

The stars and stripes forever

The band of the grenadier guards, dir. René Bashford, 1967

Composé en 1896

(p & m : John Philip Sousa)

For me and my gal

The Savoy Quartet, 1919

(p : E. Ray Goetz et Arthur Wimperis – m : Herman Darewski)

Publicité pour « Le secret »

Dite par Alexandro Bevilacqua

(fond sonore : « Beware of Chu-Chin-Chow », orchestre Auguste Bosc)

(m : Dave Stamper)

Mon homme

Mistinguett, 1938

Créé dans la revue « Paris qui jazz », 1920

(p : Albert Willemetz et Jacques-Charles – m : Maurice Yvain)

Spectacle : GABY MON AMOUR ! La naissance du Music-Hall

" Un écrin magique pour faire renaître une Star française du Music-Hall.

Un show franco-américain flamboyant, qui évoque Gaby Deslys, fabuleuse artiste née à Marseille, première Star française de l’Histoire du Music-hall (avant Mistinguett).

Une femme moderne et libre mondialement acclamée pour son talent créatif et ses costumes extraordinaires ! Opérettes, Cakewalk et Ragtime, apportent une fraîcheur contemporaine qui électrise l’ambiance musicale de cette Revue incomparable.

"Une pure merveille de gaîté et de bonne humeur qu’il faut s’empresser d’aller voir !" Le Monde