Gaby Deslys (1/2)

Il est des destins qui fascinent, même à plus d’un siècle de distance. Celui de Gaby Deslys, étoile trop vite éteinte de l’histoire du music-hall français et international, est de ceux-là.

Disparue en pleine gloire, à l’âge de 38 ans, le 11 février 1920, au tournant de la Belle époque et des Années folles, elle a ouvert la voie à Mistinguett, Joséphine Baker, Zizi Jeanmaire, ou encore Line Renaud.

Tour de chant s’associe aux manifestations prévues à Marseille, sa ville natale, tout au long de l’année 2020, pour célébrer cette artiste dont la mémoire revit grâce à la passion du comédien Jean-Christophe Born, auteur de la comédie musicale « Gaby mon amour ».

Programmation musicale

Medley :

The Gaby Glide (m : Louis A. Hirsch)

I love a piano (m : Irving Berlin)

Piano : Mark Nadler, 2019

Philomène

Gaby Deslys, 1910

(p : Eugène Rimbault – m : Henri Christiné)

La Kraquette

Maréchal, 1906

(p : Eugène Joullot – m : Justin Clérice)

Sur la plage

Clémentine Decouture, 2019

Créé dans la comédie musicale « The new Aladdin », 1906

(p : George Grossmith – m : Ivan Caryll)

La Parisienne

Gaby Deslys, 1910

Créé dans la revue « Par dessus les moulins », 1908

(p : inconnu - m : Henri Christiné)

Tout en rose

Gaby Deslys, 1910

(p : William Burtey et Lucien Boyer – m : Vincent Scotto)

I want to be in Dixie

The American Ragtime Octet, 1911

Créé dans « La revue des revues », 1911

(p & m : Irving Berlin)

Come back to me ! (« Reviens ! »)

Jean-Christophe Born, 2019

Créé dans l’opérette « Vera Violetta », 1911

(p & m : Henri Christiné et Harry Fragson)

(adapté par Worton David)

The Gaby Glide

Billy Murray, 1912

Créé dans l’opérette « Vera Violetta », 1911

(p : Harry Pilcer - m : Louis A. Hirsch)

The Gaby Glide

Mark Nadler, 2019

Créé dans l’opérette « Vera Violetta », 1911

(p : Harry Pilcer - m : Louis A. Hirsch)

Grizzly Bear Rag

Wally Rose & his band

Musique de « La danse de l’ours », 1912

(p : Irving Berlin – m : George Botsford)

You’re a good little devil

Jean-Christophe Born et Clémentine Decouture, 2019

Créé dans l’opérette « The Honeymoon Express », 1913

(p : Edgar Leslie et Lew Cooper - m : Joe Cooper)

Spectacle : GABY MON AMOUR ! La naissance du Music-Hall

Toute l'actualité de ce spectacle, c'est par ici !

" Un écrin magique pour faire renaître une Star française du Music-Hall.

Un show franco-américain flamboyant, qui évoque Gaby Deslys, fabuleuse artiste née à Marseille, première Star française de l’Histoire du Music-hall (avant Mistinguett).

Une femme moderne et libre mondialement acclamée pour son talent créatif et ses costumes extraordinaires ! Opérettes, Cakewalk et Ragtime, apportent une fraîcheur contemporaine qui électrise l’ambiance musicale de cette Revue incomparable.

"Une pure merveille de gaîté et de bonne humeur qu’il faut s’empresser d’aller voir !" Le Monde

Sur ARTE -TV :

De Gaby Deslys à Mistinguett ou Joséphine Baker, deux décennies de nuits parisiennes racontent l'émergence de femmes artistes et affranchies. Un trépidant portrait choral.

"La nuit est à elles - Paris 1919-1939"