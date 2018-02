Damia (4/4)

On pense à la robe noire et à sa gestuelle... Parmi les chanteuses qui se sont inspirées d'elle il y a Edith Piaf, Juliette Gréco, Barbara, Juliette, jusqu’à Olivia Ruiz.

Fortement imprégnée par le théâtre, sa carrière de chanteuse a duré près de 50 ans et couvert la première moitié du 20e siècle. Damia a introduit dans le domaine du tour de chant les éclairages avec des projecteurs dès 1921. La robe noire devant un rideau de scène noir permet alors de concentrer le regard des spectateurs sur les bras et le visage de l’interprète. Son art peut se rapprocher de l’expressionnisme dans le domaine du cinéma.

Elle a été surnommée dans les années 1920 « la tragédienne de la chanson ».

Pour célébrer les 40 ans de la disparition de Damia, « Tour de chant » va lui consacrer quatre émissions. A travers les archives de l’INA et les enregistrements rares, c’est toute une époque de l’histoire de la chanson qui resurgit.

Programme musical

Aimez-vous les moules marinières ? (1936)

(p : Michel Vaucaire et Henri Varna – m : Rudi Revil)

Tout fout le camp (1939)

(p : Raymond Asso – m : Robert Juel)

Tu es partout (Edith Piaf, 1943)

Tu es partout (Damia, 1941)

(p : Edith Piaf – m : Marguerite Monnot)

Un souvenir (1942)

(p : Oreste Rossi – m : Fernand Capitani)

On danse à la villette (1944)

(p : Jacques Larue – m : Emile Carrara)

La chanson réaliste

(document Radio Lausanne, 1948)

(p : Jacqueline Aghion – m : Max d’Yresne)

Les croix

(document INA, 1953)

(p : Louis Amade – m : Gilbert Bécaud)

Y a tant d’amour

(document INA, 1958)

(p : Raymond Asso – m : Claude Valéry)

, © PERRIN

Ne manquez pas de lire le livre de Francesco Rapazzini sur Damia !

Damia Une diva française

Paru en 2010 aux Éditions Perrin

Le 22 septembre 2018 est prévu l'ouverture d’un musée consacré à Damia dans le village de Darney (dans les Vosges), d’où ses parents étaient originaires. A Darney il y a déjà une rue Damia.