Damia (3/4)

On pense à la robe noire et à sa gestuelle... Parmi les chanteuses qui se sont inspirées d'elle il y a Edith Piaf, Juliette Gréco, Barbara, Juliette, jusqu’à Olivia Ruiz.

Fortement imprégnée par le théâtre, sa carrière de chanteuse a duré près de 50 ans et couvert la première moitié du 20e siècle. Damia a introduit dans le domaine du tour de chant les éclairages avec des projecteurs dès 1921. La robe noire devant un rideau de scène noir permet alors de concentrer le regard des spectateurs sur les bras et le visage de l’interprète. Son art peut se rapprocher de l’expressionnisme dans le domaine du cinéma.

Elle a été surnommée dans les années 1920 « la tragédienne de la chanson ».

Pour célébrer les 40 ans de la disparition de Damia, « Tour de chant » va lui consacrer quatre émissions. A travers les archives de l’INA et les enregistrements rares, c’est toute une époque de l’histoire de la chanson qui resurgit.

Programme musical

Les deux ménétriers (1927)

(p : Jean Richepin – m : Lucien Durand)

C’est mon gigolo (1930)

(p : Julius Brammer – m : Leonello Casucci)

(adapté par André Mauprey et Jean Lenoir)

Tu ne sais pas aimer (1930)

(p : Maurice Aubret – m : Guy Soka)

J’ai bu (1933)

(p : Jacques Dallin – m : Charlie Davson)

La guinguette a fermé ses volets (1934)

(p : Georges Zwingel – m : Léon Montagné)

Tout le jour, toute la nuit

(version inédite, 1933)

(p et m : Cole Porter) (adapté par Louis Hennevé)

Sombre dimanche

(document INA 1956)

(p : Javor Laszlo - m : Seress Rezsö)

(adapté par Jean Marèze et François-Eugène Gonda)

La mauvaise prière

(document INA 1954)

(p : René Chalupt – m : Louis Aubert)