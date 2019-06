Boris Vian et le pastiche, à l’occasion des 60 ans de sa disparition

Aujourd’hui publié dans la prestigieuse collection de la Pléiade et porté aux nues par la jeunesse, il n’a pourtant jamais connu de son vivant le succès littéraire auquel il aspirait. Trop en avance sans doute, trop décalé, trop irrévérencieux.

Après dix ans d’efforts littéraires mal récompensés, ce féru de jazz s’est finalement consacré à la musique, comme directeur artistique chez Fontana, puis Philips et enfin Barclay. Mais c’est surtout comme auteur de chansons qu’il a marqué les esprits, puisqu’on lui en doit près de 500.

Si Vian a abordé tous les genres musicaux, c’est dans le pastiche que ce bourreau de travail a pu donner libre court à sa fantaisie, jouant sur les mots, le langage et les sonorités.

L’âme slave

Jacques Higelin, 1965

(p : Boris Vian – m : Jimmy Walter)

C’est le be-bop

Henri Salvador, 1950

(p : Boris Vian – m : Jack Diéval)

Allons z’enfants

Mouloudji, 1965

(p : Boris Vian – m : Mouloudji et Albert Assayag)

Bourrée de complexes

Boris Vian, 1955

(p : Boris Vian – m : Alain Goraguer)

Mozart avec nous

Denise Benoit

Document INA, 1957

(p : Boris Vian - m : Alain Goraguer)

Rock’n’roll mops

Henri Salvador, 1956

(p : Boris Vian – m : Michel Legrand)

Requins drôles

Rock Faillair, 1956

(p : Boris Vian – m : Eddie Barclay et Jacques Brienne)

Pan, pan, pan, poireaux, pommes de terre

Danse par un orchestre musette non identifié

Document INA, 1957

Pan, pan, pan, poireaux, pommes de terre

Magali Noël, 1957

(p : Boris Vian – m : Alain Goraguer)

La java javanaise

Louis Massis, 1957

(p : Boris Vian – m : Alain Goraguer)

Eh ! mama

H. Salvador et ses calypso boys, 1957

(p : Boris Vian – m : Henri Salvador)

Tout fonctionne à l'italiano (Tu vuo fa l'americano)

(p : Nisa – m : Renato Carosone)

Adapté par Boris Vian

Fredo Minablo et sa pizza musicale, 1957

Tango poivrot

Garçons de la rue, 1958

(p : Boris Vian – m : Alain Goraguer)

