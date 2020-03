Boris Vian et la chanson (2/4) : Le temps des cabarets

Boris Vian aurait aujourd’hui 100 ans, mais il est parti à 39 ans, terrassé par une crise cardiaque. Homme surdoué, hyper actif et inclassable, il a vécu dix existences en une, multipliant les activités créatives.

Le jazz a été sa première passion, qu’il a pratiquée intensément, jusqu’au moment où les médecins lui ont interdit de jouer de la trompette. Il a alors développé son rôle de critique musical notamment dans la revue « Jazz Hot ».

En parallèle de ses romans qui se vendent mal, de ses pièces de théâtre qui ne sont pas représentées, et de ses quelques textes de chansons qui ne trouvent pas d’interprète, Boris commence à écrire de « petits spectacles », sketchs et revues de tous genres, qui vont prendre durant la première moitié des années 50 une place importante dans sa production. Et c’est pour ces spectacles que Vian a écrit certaines de ses premières chansons.

Programmation musicale

On fait des rêves

Magali Noël, 1989

(p : Boris Vian - m : Max Jendly)

La java martienne

Les trois Horaces, 1956

Extrait du spectacle « Ça va, ça vient »

(p : Boris Vian – m : Alain Goraguer)

Sermonette

Serge Reggiani, 1964

(p : Boris Vian – m : Philippe-Gérard)

Sketch dans le style de Marcel Carné

Extrait du spectacle « Cinémassacre »

(Compagnie d’Yves Robert, enregistré au cabaret de la Rose Rouge) Document INA, 1952

Rue Traversière

Arlette Téphany, 1971

(p : Boris Vian – m : Claude Laurence)

J’aime pas

Magali Noël, 1964

(p : Boris Vian – m : Claude Laurence)

Sophie

Renée Lebas

Extrait du récital à la Salle Pleyel, 1954

(p & m : Boris Vian)

Sans blague

Renée Lebas, 1955

(p : Boris Vian – m : Jimmy Walter)

Relax

Suzy Delair, 1955

(p : Boris Vian – m : Jimmy Walter)

Ah ! Papa chéri

Martine Sarcey

Document INA, 1979

Extrait de la pièce « La bande à Bonnot », créé en 1954

(p & m : Boris Vian)

Les joyeux bouchers

Boris Vian, 1955

Extrait de la pièce « La bande à Bonnot », créé en 1954

(p : Boris Vian – m : Jimmy Walter

Magazine Je Chante. Spécial Boris Vian