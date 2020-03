Boris Vian et la chanson (1/4)

Boris Vian aurait aujourd’hui 100 ans, mais il est parti à 39 ans, terrassé par une crise cardiaque. Homme hyper actif et inclassable, il a vécu dix existences en une, étant à la fois ingénieur, romancier, poète, dramaturge, traducteur, musicien, chanteur, cinéaste, directeur artistique…

Selon certains de ses proches, il touchait à tout par peur de s’ennuyer. C’est aussi parce qu’il se savait condamné par une malformation cardiaque qu’il vivait à 200 % pour profiter au maximum de sa courte vie.

Sa grande passion pour le jazz l’a conduit à devenir un des principaux animateurs des caves de Saint-Germain-des-Prés et à écrire ses premières chansons.

Programmation musicale

Au bon vieux temps

Magali Noël, 1989

(p : Boris Vian – m : Johnny Sabrou

La java du coin d’la rue

Paul Braffort

Document INA, 1979

(p : Boris Vian – m : Paul Braffort)

J’ai donné rendez-vous au vent

Jacques Jansen

Document INA, 1979

(p : Boris Vian – m : Jack Diéval)

That Da-Da strain

Claude Abadie et son orchestre, 1945

(m : Edgar Dorwell et Mamie Medina)

Jazz me blues

Claude Abadie et son orchestre, 1946

(m : Tom Deliney)

Ah ! si j’avais un franc cinquante (« Whispering »)

Boris Vian et son orchestre du Tabou

Document INA, 1947

(p : Malvin Schonberger – m : John Schonberger)

(adapté par Boris Vian)

If I could be with you

Louis Armstrong and his Sebastian New Cotton Club Orchestra, 1930

(p & m : Henry Creamer et James P. Johnson)

Main stem

Duke Ellington and his famous orchestra, 1942

(m : Duke Ellington)

C’est le be-bop

Henri Salvador

Document INA, 1950

(p : Boris Vian – m : Jack Diéval)