Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

Régine, qui vient de fêter ses 90 ans, a mené une double carrière d’animatrice de clubs et de chanteuse.

Femme entière dans ses sentiments comme dans ses choix, elle n’a jamais voulu abandonner son monde de la nuit pour se consacrer entièrement à la chanson. A certains moments de son parcours, elle y a néanmoins consacré beaucoup d’énergie et a su se constituer un répertoire remarquable, avec une galerie d’auteurs à faire pâlir de jalousie bien des interprètes : Serge Gainsbourg, Serge Lama, Françoise Dorin, Françoise Sagan, ou encore Frédéric Botton. Certaines ont même été adaptées en différentes langues étrangères. Les passages de Régine sur les scènes de music-hall vont du tour de chant à la revue, en passant par des tentatives de comédies musicales.

"Régine : De la p’tite poule à La Grande ZoaVous en aviez rêvé ! Marianne Mélodie l’a fait ! Pour la première fois en CD, retrouvez la discographie complète de Régine, y compris les versions étrangères et de nombreux inédits ! Inclus le live aux Bouffes du Nord 1993 et les titres issus de la comédie musicale "Les Lumières de Belleville" !"