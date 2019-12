Hommage à Marie Laforêt (4/4)

Cela n’a pas empêché Marie Laforêt de vendre, au cours de sa carrière,

35 millions de disques ; soit presque autant que Sylvie Vartan, ou la moitié du chiffre atteint par Sheila, mais dans un genre assez différent…

Personnalité insolite, complexe et attachante, Marie Laforêt était tout en contrastes. Derrières ses allures de grande romantique sensuelle et tragique, elle était dans la vie à la fois drôle et timide, rigoriste et bohème, assez éloignée de son image de femme publique.

Cadeau (« No charge »)

Marie Laforêt, 1974

(p & m : Harlan Howard)

Adapté par Françoise They

Maine Montparnasse

Marie Laforêt, 1976

(p : Christian Ravasco – m : Michel Cywie)

Roman d’amour

BO du film « Le dernier amant romantique, 1978

(m : Pierre Bachelet)

Il a neigé sur Yesterday

Marie Laforêt, 1977

(p : Michel Jourdan – m : Jean-Claude Petit et Tony Rallo)

Tango, tango

BO du film « Tangos, l’exil de Gardel », 1985

(p : Fernando E. Solannas – m : José Luis Castiñeira de Dios)

Blanche nuit de satin

Marie Laforêt, 1982

« Nights in white satin »

(p & m : Justin Hayward)

Adapté par Marie Laforêt

Jérusalem, Yerushalayim

Marie Laforêt, 1993

(p : Marie Laforêt et Aliss Terrell – m : Marie Laforêt et Jean-Marie Leau)

Richard Toll

Marie Laforêt, 1993

(p & m : Marie Laforêt – m : Jean-Marie Leau)

Monologue final de la pièce « Master Class, la leçon de chant de Callas » Marie Laforêt

Document INA, 1999

(texte de Terence MacNally, traduit par Pierre Laville)

Star (« Stars »)

Marie Laforêt, 1976

(p & m : Janis Ian)

Adapté par Eddie Marnay