Anne Sylvestre (2/2)

Personnage majeur de l'histoire de la chanson, Anne Sylvestre nous a quitté le 30 novembre dernier à l'âge de 86 ans. Pour honorer sa mémoire, « Tour de chant » rediffuse cette semaine et la suivante les émissions réalisées avec elle en novembre 2017 à l'occasion de ses 60 ans de carrière.

Portant un regard acéré sur le monde, à la fois tendre et drôle, ses chansons sont des tranches de vie, un éloge de la fragilité et de la complexité des rapports humains ; une expression féminine qui annonce certaines évolutions des mœurs ; mais aussi un amour de la nature, au point d’avoir devancé des prises de conscience sur l’écologie. Toujours proche du public, elle donne sans relâche des concerts remplis de ferveur et d’émotion.

Programme musical

Anne Sylvestre chante :

Ecrire pour ne pas mourir

Document INA 1985

(p et m : Anne Sylvestre

Juste une femme

CD Carré de dames 2015

(p et; m : Anne Sylvestre)

Non tu n’as pas de nom

Document INA 1975

(p et m : Anne Sylvestre)

Clémence en vacances

Document INA 1977

(p et m : Anne Sylvestre)

Gay marions-nous

CD Olympia 2008

(p et m : Anne Sylvestre)

Ça n’se voit pas du tout

CD Carré de dames 2015

(p et m : Anne Sylvestre)

Après le théâtre

CD Olympia 2008

(p et m : Anne Sylvestre)

Concert virtuel en hommage à Anne Sylvestre :

Samedi 19 décembre à 20h30, Le Hall de la chanson et quelques volontaires de ses artistes familiers, actuels ou ex-élèves, ceux du Théâtre-École des répertoires de la chanson (sa propre école supérieure), ou de son cours au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, participants à ses ateliers de pratique, investissent la scène du Hall, en admirateurs émus d'Anne Sylvestre, pour un tournage en direct qu'ils vous offrent gracieusement. En toute simplicité et de façon presque anonyme, ne cherchant à célébrer qu’elle-même.

L'événement sera retransmis sur la chaîne Youtube et le compte Facebook du Hall. Voici les liens :

- page sur le site internet

- événement Facebook

- chaîne Youtube

60 ans de chanson !

Intégrale Anne Sylvestre chez EPM (sortie en 2017)

, © EPM

La biographie d'Anne Sylvestre par Daniel Pantchenko :

Anne Sylvestre: Et elle chante encore?

Biographies Fayard, 2012

, © Fayard

