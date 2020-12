Anne Sylvestre (1/2)

Personnage majeur de l'histoire de la chanson, Anne Sylvestre nous a quitté le 30 novembre dernier à l'âge de 86 ans. Pour honorer sa mémoire, « Tour de chant » rediffuse cette semaine et la suivante les émissions réalisées avec elle en novembre 2017 à l'occasion de ses 60 ans de carrière.

Rediffusion de l'émission du 12 novembre 2017.

Portant un regard acéré sur le monde, à la fois tendre et drôle, ses chansons sont des tranches de vie, un éloge de la fragilité et de la complexité des rapports humains ; une expression féminine qui annonce certaines évolutions des mœurs ; mais aussi un amour de la nature, au point d’avoir devancé des prises de conscience sur l’écologie. Toujours proche du public, elle donne sans relâche des concerts remplis de ferveur et d’émotion.

Programme musical

Anne Sylvestre chante :

Les gens qui doutent

(Olympia 1998)

(p et m : Anne Sylvestre)

, © Anne Sylvestre

Vous m’avez tant aimée

(document INA 1985)

(p et m : Anne Sylvestre)

, © Anne Sylvestre

Les amis d’autrefois

(document INA 1964)

(p et m : Anne Sylvestre)

, © Anne Sylvestre

Colchiques dans les prés

(chant scout)

(p : Jacqueline Claude et Francine Cockenpot – m : Francine Cockenpot)

, © Anne Sylvestre

Porteuse d’eau

(document INA 1959)

(p et m : Anne Sylvestre)

, © Anne Sylvestre

Les pierres de mon jardin

(document INA 1974)

(p et m : Anne Sylvestre)

, © Anne Sylvestre

Tiens-toi droit

(document INA 1959)

(p et m : Anne Sylvestre)

, © Anne Sylvestre

Lazare et Cécile

(document INA 1975)

(p et m : Anne Sylvestre)

Anne Sylvestre "Maryvonne" Archive INA

Georges Brassens parle d'Anne Sylvestre

Archive INA

, © EPM

Début décembre, chez EPM, paraîtra le coffret Intégrale des chansons d'Anne Sylvestre

, © Fayard

La biographie d'Anne Sylvestre par Daniel Pantchenko :

Anne Sylvestre: Et elle chante encore?

Biographies Fayard, 2012