Berlin : des chansons d’est en ouest

L’ouverture du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, reste une date clé de l’histoire du 20e siècle. Dans le climat de Perestroïka instauré par Gorbatchev en URSS, la frontière hermétique constituée par le rideau de fer entre les pays d’Europe de l’est et de l’ouest se fissure de plus en plus. Après la Pologne, la Hongrie, la Tchéoslovaquie, c’est au tour de l’austère régime de la RDA de céder.

L’ordre européen établi depuis 1945 est soudain remis en question et ce qui paraissait encore inimaginable la veille va finir par se produire : la réunification de l’Allemagne.

Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin est pour nous l’occasion d’évoquer les chansons de l’Est et de l’Ouest au temps de l’Allemagne divisée, avec des documents rares et souvent inattendus.

Programmation musicale

C’était à Babelsberg

Anna Prucnal, 1993

(p : Jean Mailland – m : Francis Lai)

The Ruins of Berlin

Marlène Dietrich, 1948

BO du film « La scandaleuse de Berlin »

(p & m : Friedrich Hollaender)

Auferstanden aus Ruinen

Hymne de la RDA

Chœurs de la radio berlinoise, 1996

(p : Johannes Becher – m : Hanns Eisler)

Lied von der grossen Kapitulation

Helene Weigel

Extrait de « Mère courage et ses enfants »

Document INA, 1954

(p : Bertold Brecht – m : Paul Dessau)

Die Leiche aus der Meisenstrasse 8

Document de la radio communiste de Berlin Est, vers 1961

(p & m : inconnu)

West of the wall

Toni Fisher, 1962

(p & m : Wayne Shanklin)

Le mur

Eva, 1965

(p : Michel Vaucaire – m : Charles Dumont)

Das Lied von der Moldau

Gisela May, avec Jean Wiéner au piano

Document INA, 1968

(p : Bertold Brecht – m : Hanns Eisler)

Ermutigung

Wolf Biermann, 1968

(p & m : Wolf Biermann)

Au dessus des nuages / Über den Wolken

Frédérik Mey/Reinhard Mey, 1974

(p & m : Frédérik Mey/Reinhard Mey

