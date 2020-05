Tendez l'oreille ! Les logos : comment raconter une histoire en 10 secondes ?

Une musique éclatante, épique, avec un début, un milieu et une fin, et surtout courte.. très courte. Comment ça marche ? Simple ! Un enchaînement d'accords qui relie Monteverdi et Brahms aux studios Dreamworks, Universal ou encore Columbia Pictures.

La musique des logos de studios : un concentré de cinéma en quelques secondes, © Getty / Amy T. Zielinski & Bettmann & Peter Bischoff & Sebastiaan Kroes