Tendez l'oreille ! Les chœurs de synthèse ont fait d'étonnants progrès

Evidemment, les chœurs générés par ordinateur ne remplaceront pas les vrais choristes sur scène (constat qui n'est pas si définitif dans la musique de film), mais il est intéressant de voir qu'un progrès discret, hors des oreilles du grand public, s'est opéré depuis les années 90. Pour les curieux !

* MIDI est le nom du protocole servant à coordonner les appareils entre eux dans le domaine de la musique électronique : le clavier, l'ordinateur, les banques de sons musicaux qui seront programmés dans le clavier, etc.

De nos jours, les banques de sons sont extrêmement riches, et comportent des informations très "organiques" : les attaques, les coups d'archet, les fins de notes, les transitions entre chaque note, etc. pour rendre le discours musical de synthèse très réaliste.

Transcription de la chronique

Les possibilités de moins en moins limitées des choeurs de synthèse : la possibilité de faire chanter des mots

"Nous allons commencer avec une petite expérience. Je vais vous passer deux extraits de musique chorale, vous devrez me dire quelle version a été chantée par un chœur de synthèse.

Version 1 - "My love is always here" - Alexandre Desplat

Version 2 - "My love is always here" - Alexandre Desplat

Vous n’aurez pas manqué d’entendre qu'une des deux versions a été chantée avec le son de chœur basique, proposé automatiquement avec le protocole MIDI, le même depuis les années 1980 ou 1990 ... et sans paroles. C'est là où nous voulons en venir : les chœurs de synthèse ont fait énormément de progrès !

La part d'humain

Cette musique sonne très "humaine"... parce qu’en réalité, l’ordinateur manipule des enregistrements de vrais chanteurs. Pour prendre un exemple dans le domaine de la peinture, c’est comme si vous preniez un tableau de Botticelli, que vous le découpiez en tout petits morceaux, et que vous faisiez un tout nouveau tableau avec tous ces petits fragments, en travaillant l'assemblage avec beaucoup de méticulosité. Si par exemple, vous me dites "bonjour Christophe !"

_ Bonjour Christophe !

Je l'enregistre, et je peux le rentrer dans mon clavier, et ainsi monter une gamme de "Bonjour Christophe".

Extrait 3 - Gamme de "Bonjour Christophe"

Pour faire simple : les chœurs de synthèse... c’est pareil. Depuis quelques années maintenant, des ingénieurs ont mis devant leurs micros des vrais choeurs, pour les enregistrer pendant une vingtaine de jours, et leur faire faire toute la grammaire de la musique chorale : toutes les voyelles, toutes les consonnes, toutes les fins de mots, les attaques, les glissandi, les staccato, les respirations, toutes les notes, l’extrême grave, le medium, l’extrême aigu, etc. pour constituer des banques de sons que nous pouvons acheter et mettre dans notre ordinateur puis notre clavier, comme notre “bonjour christophe”.

Extrait 4 - Notes de synthèses chantées sur des voyelles différentes

Cet extrait, par exemple, a été joué au clavier. Lorsque nous assemblons toutes ces voyelles et toutes ces consonnes pour simuler des mots, sur des notes de musique, alors tout est possible.

Extrait 5 - "Ave Maria" de Gounod par un choeur de synthèse

Et si nous ajoutons un orchestre de synthèse, nous pouvons faire la musique du Seigneur des Anneaux (musique de Howard Shore) chez soi, dans le confort de son salon, sans devoir convoquer tout un choeur et orchestre.

Extrait 6 - Le Seigneur des Anneaux (Howard Shore) par un choeur et orchestre de synthèse

Un outil avant tout

Tous ces sons ont été émis par de vrais humains lors de séances d'enregistrement, et le musicien informaticien a pioché dans ses banque de sons pour recomposer la musique du Seigneur des Anneaux… même si ces chanteurs n’ont en réalité jamais chanté le Seigneur des Anneaux. Evidemment, il s'agit d'un outil : il n'est pas question de remplacer de vrais artistes sur scène. Mais les usages sont multiples : par exemple pour faire entendre au réalisateur ce que la musique donnera une fois qu’elle sera enregistrée (par de vrais artistes humains).

Il s'agit d'un sujet complexe techniquement, qui nécessite évidemment des heures de mise en contexte et d'explications techniques ! N'hésitez pas à écrire sur l'onglet "contactez-nous" en haut de cette page.