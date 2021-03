Tendez l'oreille ! Le bebop expliqué à un musicien classique

Christophe Dilys prend la trompette dans sa chronique pour comprendre les rudiments musicaux et techniques du bebop (années 40, débit virtuose, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Thelonious Monk, etc.), avec l'aide de deux anciens étudiants du Berklee College of Music de Boston...

Avec la collaboration d'Alexandre Madeline (saxophoniste) et de Timothée Bakoglu (pianiste)

Timothée Bakoglu et Alexandre Madeline ont tous les deux étudié au Conservatoire de Caen avant de partir se perfectionner en jazz au prestigieux Berklee College Of Music de Boston. Ils sont maintenant musiciens de concerts et de studios, et partagent la scène avec Kenny Garrett, Maceo Parker, Joshua Redman, Marcus Miller, Raashan Ahmad ou encore Toni Green.

Timothée Bakoglu

Alexandre Madeline

Le bebop

Dans cette chronique, Alexandre et Timothée expliquent à Christophe Dilys (trompette) la philosophie derrière l'apparition du bebop (années 40), et comment le jouer (accents, appuis, rythmes, 'ghost-notes', etc.). Tendez l'oreille !