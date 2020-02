Tendez l'oreille ! Duke Ellington : machine à voyager dans le temps

... ou le portrait de Dorian Gray ! La carrière de Duke Ellington (1899-1974) est d'autant plus impressionnante à suivre qu'il a su changer de son pour s'adapter aux mutations du jazz (et aussi les provoquer !). Duke Ellington traverse le XXe siècle et ne se ressemble jamais : tendez l'oreille !

Duke Ellington (1899-1974), © Getty / Reg Davis/Express