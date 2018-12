Tom & Jerry et Arnold Schoenberg

Musique pour cartoon et musique dodécaphonique : même combat ? Scott Bradley, élève de Schoenberg et compositeur des musiques des Tom et Jerry introduit le principe de la musique sérielle dans la musique de dessins animés dans les années 40. Tout est une question de conduire le temps d'une pièce musicale : utiliser la série, c'est ne pouvoir répéter une note qu'après avoir énoncé toutes les autres notes de la série dans l'ordre. Tendez l'oreille, c'est presque perceptible !