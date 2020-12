Tendez l'oreille ! 'Das Jahr' : un cadeau de Noël de la part de Fanny Mendelssohn

En 1839, Fanny Mendelssohn Hensel visite l’Italie avec son mari Wilhelm et leur fils Sebastian : ils passent l’année à visiter Venise, Rome et Naples. Et Fanny compose à partir de ce voyage jusqu’en 1841 un cycle de pièces pour piano (12 pièces plus une pièce conclusive) intitulé "Das Jahr".

Illustration de Wilhelm Hensel, le mari de Fanny Mendelssohn, pour son propre cadeau : 'Das Jahr', © Wilhelm Hensel