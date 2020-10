Tendez l'oreille ! 24 octobre 1593 : un soldat espagnol est téléporté de Manille vers Mexico

24 octobre 1593, un garde s'assoupit à Manille et se réveille à Mexico. Histoire vraie ! (sans doute pas...) Musique et téléportation : comment ne pas penser à l'opéra "La Mouche" (2008), musique composée par Howard Shore. On y trouve de l'atonal et du "Seigneur des Anneaux".

Placido Domingo, David Cronenberg et Howard Shore en 2008 au Théâtre du Châtelet - Gil Pérez, soldat espagnol du XVIe siècle , © Getty / Raphael Gaillarde