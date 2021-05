Tendez l'oreille ! Frank Sinatra Junior, (presque) la voix de son père

Sans doute plus connu aux Etats-Unis qu'en Europe, Frank Sinatra Junior (1944-2016) est évidemment le fils de... mais pas seulement ! Il a eu une carrière intéressante de pianiste, de chef d'orchestre, de crooner de musée : il était le Sinatra du XXIe siècle, et sa voix est étrangement similaire...

Nous sommes le 15 mai 2021 aujourd’hui. Il y a 23 ans jour pour jour, le 15 mai 1998, nous étions le lendemain de la disparition du chanteur Frank Sinatra. Frank Sinatra nous laisse officiellement trois enfants, avec Nancy Barbato : Nancy Sinatra, Christina Sinatra et Frank Sinatra Jr.

EXTRAIT 1 : Poinciana, interprété par Frank Sinatra.

Frank Sinatra Jr est né dans le New Jersey en 1944. Cette année-là, son père chantait Poinciana comme nous pouvons l'entendre dans cet extrait. Adolescent, en 1963, il est kidnappé pour 240 000 dollars. La rançon est payée, Sinatra Jr est rendu à ses parents, et les malfrats sont arrêtés quelques jours plus tard par le FBI. L’expérience est traumatisante mais n’empêche par Sinatra Jr de faire un début de carrière très honnête, à 18 ans, avec l’idée en tête d’être un musicien, avant d’être une star.

EXTRAIT 2 : Interview

“J’étais un pianiste. Je voulais écrire des chansons. C’est vraiment par le piano que j’ai commencé, quand j’étais tout petit. Et puis un jour j’ai été obligé de chanter, parce que le chanteur du groupe dans lequel je jouais était ivre et ne s’est pas pointé. Le chef nous a tous regardé et nous a dit “j’ai besoin d’un volontaire” et il m’a pointé du doigt : “toi.” Et je lui ai répondu “pourquoi moi ? je suis juste le pianiste” “C’est bien Sinatra, ton nom de famille ?” “Et alors ? M’appeler Sinatra ne fait pas de moi un pianiste, pas plus que d’être dans un garage ferait de moi une voiture.“ “Ne fais pas le malin et monte sur scène”, et c’est comme ça que j’ai commencé."

Frank Sinatra Jr enregistre relativement peu durant toute sa carrière. Il fait quasiment autant d’apparitions dans les projets des autres que d’albums personnels. Son premier album, c’est Spice, en 1971, projet contemporain, qui tourne le dos au crooning des années 50, on lui découvre une voix mature, facile et très articulée.

EXTRAIT 3 : Windmills of Your Mind (Frank Sinatra Jr)

En 1988, à la demande de son père, Frank Sinatra Jr met sa carrière entre parenthèses pour devenir son chef d’orchestre.

EXTRAIT 4 : Interview

“Quand il m’a appelé un jour en 1988 (il donnait encore des concerts à cet époque-là), et qu’il m’a dit “et si tu venais diriger pour moi ?", j’étais avec mon propre orchestre avant un de mes spectacles. Et j’ai dit “tu veux que JE dirige pour toi ? Pourquoi moi ?” et il m’a répondu “Parce que ça prend un chanteur pour comprendre ce qu’un autre chanteur essaie de faire.”

Et à partir de ce moment, Frank Sinatra Jr partage sa vie entrehommages à son père et projets personnels. Quand on a la voix d’un Sinatra, on sait que nous allons devoir l’offrir au public nostalgique. Mais il se prête au jeu avec grâce : il ne se voit pas dans l’ombre de son père, il savait depuis le début qu’il voulait surtout faire de la musique, en tant que fils de Sinatra ou non, et cela, il a réussi à le faire toute sa vie. 2006, son dernier album, That Face. Tendez l’oreille.

EXTRAIT 5 : That Face

Ce n'est pas tout à fait la voix de son père.

Frank Sinatra Jr.

Un Sinatra au XXIe siècle. Vous pouvez profiter de ses interviews sur YouTube : il y est assez sérieux et drôle à la fois, il a un peu du mal à parler de lui, il préfère parler de ses collègues historiques, ce qu'il raconte très bien. Ses interventions sont de merveilleux témoignages de la vie musicale du circuit des grands shows de la deuxième partie du XXe siècle.