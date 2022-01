Tendez l'oreille ! une curiosité dans le son DU trompettiste de Star Wars

Qui a joué les parties de trompettes les plus mémorables de l'histoire du cinéma, signées par John Williams ? Entendu dans Star Wars, Indiana Jones, Superman : Maurice Murphy, trompette solo du London Symphonic Orchestra (1977 à 2007), a un vibrato qui vient... des brass bands des mines anglaises.

La voix d'un héros

John Williams.

Un trompettiste célèbre... mais méconnu : Maurice Murphy (1935-2010)

Maurice Murphy est né en 1935 à Londres, dans l’Angleterre du roi George V, dans une famille de mineurs. Quand il a quatre ans, il monte avec sa famille dans le nord de l’Angleterre pour se rapprocher des mines, et il passe alors son enfance à jouer du cornet à pistons dans des petits orchestres de cuivres. Cela marche tout de suite très bien pour lui : il a d’énormes facilités techniques et musicales. En 1956 il devient cornet solo d’un des plus emblématiques orchestres de cuivres de mineurs anglais : le Black Dyke Mills Band.

EXTRAIT 1. Le voici au cornet dans un petit “caprice pour cornet” de George Willcocks. Je voudrais surtout que vous écoutiez ce vibrato typique des brass bands anglais.

Des mines ... aux étoiles !

Tiens ce n’est pas le même vibrato...

Maurice Murphy a l’intelligence de mettre de côté son vibrato de brass band pour le répertoire symphonique, il s’adapte à tous les répertoires.

Sa toute première note en tant que trompette solo du London Symphony Orchestra lors de son tout premier jour le 5 mars 1977, est devenu le sib aigu le plus célèbre de l’histoire. Tendez l’oreille !

EXTRAIT 4. Star Wars - A New Hope - thème principal (1977), musique de John Williams.

Ce jour-là, tout le London Symphony Orchestra est subjugué, John Williams est impressionné, et parlera par la suite du son de Maurice Murphy comme “la voix idéale d’un héro”.

Une longue liste de films

Reste-t-il des traces de son vibrato de brass band anglais dans ses musiques de films ?

Eh bien oui, ça et là ! Les brass bands anglais sont connus pour ça, ils ont un vibrato très particulier : très serré, qui pourrait faire partie du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Ecoutez un des tout premiers enregistrements de brass band : nous sommes en 1912, avec l’orchestre Besses of the Barn.

EXTRAIT 5. Rimington (de Francis Duckworth) par l'orchestre Besses o' th' Barn (enr. 1912)

Ecoutez maintenant ce solo de trompette de Maurice Murphy dans Superman, vous allez voir, on peut y entendre ce vibrato centenaire des musiciens de la mine en Angleterre

EXTRAIT 6. Superman: The Movie - "Jonathan's Death".

Il est assez émouvant de se dire que le son de trompette américaine des grands films hollywoodiens vient en réalité du son traditionnel des musiciens anglais mineurs de charbon. Maurice Murphy ne garde pas son vibrato de brass band tout le temps : il ne le pratique pas dans les grands moments de fanfares orchestrales, mais dès qu’il a un solo, le naturel revient.

A VOIR : le film de 1996 Les Virtuoses, (“Brassed off”, en anglais), avec Tara Fitzgerald et Ewan McGregor, sur la lutte d’un orchestre de mine sous Margaret Thatcher.

