Tendez l'oreille ! La planète (naine) perdue : comment composer "Pluton"

Gustav Holst est célèbre pour sa suite symphonique des "Planètes" (1917) : Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune... Mais Pluton ? Cette planète (qui n'est finalement pas une planète) sera découverte en 1930 et inspirera d'autres compositeurs à écrire dans le style de Gustav Holst.

Entre la découverte de la planète Pluton en 1930 et sa déclassification en 2006, de nombreux compositeurs ont tenté de compléter la suite symphonique Les Planètes (1917) de Gustav Holst, ajoutant ainsi "Pluton" à la suite de "Mars, the Bringer of War", "Venus, the Bringer of Peace", "Mercury, the Winged Messenger", "Jupiter, the Bringer of Jollity", "Saturn, the Bringer of Old Age", "Uranus, the Magician", et "Neptune, the Mystic".

Il existe une version "officielle", composée par Colin Matthews et commandée par Kent Nagano pour sa dernière dernière saison avec le Halle Orchestra en 1999.

Leonard Bernstein a également contribué en 1972 en faisant improviser le New York Philharmonic et en nommant ces trois minutes de musique : Pluto, the Unpredictable.

Mais... et si Gustav Holst avait déjà composé "Pluton" ?... Tendez l'oreille !