Les musiques refusées du cinéma

Plongée dans les "rejected soundtracks"... Laissons notre oreille se faire un avis sur les raisons de ces refus.

Avec : L'Exorciste (partition refusée de Lalo Schifrin), 2001 : Odyssée de l'Espace (partition refusée d'Alex North), What Dreams May Come (partition refusée d'Ennio Morricone) et Troy (partition refusée de Gabriel Yared)