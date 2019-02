Tendre ou ne pas tendre, telle est l’oreille

Programmation musicale :

Sélection d’extraits d’adaptations de Shakespeare (Derek Jacobi, Lawrence Olivier, William Shatner, Kenneth Branagh doublé par Gérard Depardieu)

Patrick Doyle

Much ado about Nothing (BOF)

Giovanni Girolamo Kapsberger

Sinfonie 8

L'Arpeggiata, dir. Christina Pluhar

Anonyme

Pavane pour la petitte guaire fait pour les cornetz en 1601

Le Concert des Nations, dir. Jordi Savall

Anonyme

Fanfare

Chalémie : Béatrice Delpierre

Félix Mendelssohn

7 Charakterstücke, op.7 : 3. Kräftig und feurig (Allegro vivace)

Marie-Catherine Girod, piano

Félix Mendelssohn (arr. Erich Wolfgang Korngold)

Midsummer Night’s Dream

Orchestre Symphonique de Berlin, dir. Gerd Albrecht

Erich Wolfgang Korngold

Much ado about nothing, op. 11 : Overture

Orchestre symphonique de Mineria, dir. Carlos Miguel Prieto