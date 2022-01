Tendez l'oreille ! Le battement de cœur pour connaître le tempo du répertoire ancien

Fantasme ou non ? Une des grandes difficultés pour l'interprétation de la musique ancienne est d'en retrouver son tempo et sa vitalité. Pouvons-nous utiliser le rythme cardiaque, comme préconisé en 1558 par Zarlino, pour le retrouver ? Pratiquons avec des exemples réussis et d'autres... moins !

"Ave Maria" de Zarlino & le coeur dessiné par Léonard de Vinci en 1513