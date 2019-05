De la forêt à l’espace : le cor au cinéma

Tous les instruments ont leurs symboliques, façonnées par des siècles d’usage. Par exemple : le cor anglais, selon Berlioz, possède une « voix mélancolique, rêveuse, assez noble, dont la sonorité a quelque chose d’effacé, de lointain » ; « la clarinette est peu propre à l’idylle, c’est un instrument épique, comme les cors, les trompettes et les trombones. Sa voix est celle de l’héroïque amour. »

Le cor, quant à lui, et toujours selon Berlioz, est « un instrument noble et mélancolique ; l’expression de son timbre et sa sonorité ne sont pas telles cependant qu’il ne puisse figurer dans toute espèce de morceau. »

« Le cor est un instrument noble et mélancolique, malgré ces joyeuses fanfares de chasse qu’on cite si souvent. En effet, la gaité de ces airs résulte plutôt de la mélodie elle-même que du timbre des cors; les fanfares de chasse ne sont vraiment joyeuses que si elles sont jouées sur des trompes, instrument peu musical, dont le son strident, tout en dehors, ne ressemble point à la voix chaste et réservée des cors. »

Et au cinéma ? Évoque-t-il plus que la forêt, comme chez Haydn ou Wagner ? Évoque-t-il plus que la nostalgie comme chez Weber et Meyerbeer ? Exemples choisis chez Michael Kamen, Jerry Goldsmith ou encore John Williams…