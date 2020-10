Tendez l'oreille ! Le code (plus ou moins secret) de Berlioz

3 octobre... 1712 : le duc de Montrose lance un mandat d'arrêt contre le héros écossais Rob Roy MacGregor. 248 ans plus tard, que reste-t-il ? La musique de Berlioz illustrant "Rob Roy" de Walter Scott. Et si chaque instrument utilisé dans sa musique symphonique avait une signification ?

Ce code (plus ou moins) secret se trouve dans le Traité d'instrumentation et d'orchestration de Berlioz : chaque instrument y a sa fiche descriptive. Le cor anglais devient ainsi l'instrument de la mélancolie. Et le basson ? chut ! ne vexons pas les bassonistes...