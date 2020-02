Tendez l'oreille à la Folle Journée de Nantes : quelle création célèbre ?

"Tendez l'oreille !" se transporte à Nantes et se transforme en jeu en public pour la Folle Journée ! Le principe est simple : il faut reconnaître les oeuvres à partir des récits et anecdotes de leur création. 10 minutes d'incendies, de chandeliers qui tombent et de chefs d'orchestre ivres...

De quelle création célèbre parlons-nous ?, © Getty / PhotoAlto/Odilon Dimier