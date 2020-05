Tendez l'oreille ! Comment composer comme Philip Glass ?

... en toute admiration et sans arrogance, bien sûr ! Comment composer comme lui ... pour mieux comprendre la technique derrière la musique répétitive. Plongée dans le "trois pour deux", l'arpège et l'enchaînement par notes communes (et en bonus : comment jouer "Au clair de la lune" comme lui...)

Philip Glass en 1987 à Utrecht, © Getty / Rob Verhorst