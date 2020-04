Tendez l'oreille ! au hasard : 1961, donc "Breakfast at Tiffany's"

Pour ce numéro de Tendez l'oreille, Christophe Dilys tire au hasard une année entre 1935 (année du premier Oscar pour la musique de film) et 2020, et se donne le défi de faire une chronique sur le film récompensé cette année-là. 1961 : "Breakfast at Tiffany's", musique de Henry Mancini... Facile !

Henry Mancini et Audrey Hepburn en répétition durant la session d'enregistrement de la chanson "Moon River" (1961), © Getty / GAB Archive