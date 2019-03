Pied tendre l’oreille

Programmation musicale

Alfred Newman

BOF How the West Was Won de John Ford

Orchestre des Studios de la MGM

Direction, Alfred Newman

CBS

Anton Dvorak

Symphonie n°9 en mi min op 95 B 178 "Du nouveau monde" : Allegro con fuoco; Adagio - Allegro molto

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Rafael Kubelik

DGG

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Ré Maj op 6 n°4 - pour 2 violons violoncelle cordes et basse continue : 2. Adagio

Le Concert des Nations

Direction, Jordi Savall

ALIA VOX

Carter Burwell

BOF La ballade de Buster Scruggs : The unfortunate lad de Joel et Ethan Coen Brendan Gleeson, voix

MILAN

Étienne Moulinié

Mariage de Pierre de Provence avec la belle Maguelonne (Entrées instrumentales) : Combat à cheval

Le Poème Harmonique

Direction, Vincent Dumestre

ALPHA

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ouverture

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

Direction, Antonio Pappano

EMI CLASSICS

James Horner

BOF Fievel Goes West de Phil Nibbelink et Simon Wells: A new land - the future

Orchestre placé sous la direction de James Horner

MCA RECORDS