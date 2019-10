Hark! ("Tendez l'oreille !") - Berlioz et l'Angleterre

Hector Berlioz a beau être perçu comme un des compositeurs français les plus français, son oeuvre est émaillée de références à la culture anglaise, de Walter Scott à William Shakespeare. Il fera même cinq voyages à Londres, entre 1848 et 1855 pour y organiser des concerts... Et aujourd'hui, une grande partie de la littérature sur Berlioz est écrite en anglais, une littérature écrite avec science mais aussi avec une réelle affection qui confine presque à la tendresse.