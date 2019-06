La madeleine de la semaine :

Jacob TV (Jacob Ter Velhuis)

« Postnuclear Winterscenario N°1 »

Par Jeroen Van Veen, piano solo

REF Brilliant Classics 94873 (2014)

L'invitée de la semaine est Vanessa Wagner

Vanessa Wagner est l'invitée de Tapage nocturne, pour la sortie de son dernier enregistrement [Inland], paru sur le label InFiné.

Vanessa Wagner a pris l’habitude nous surprendre. Alors que l’on la connaissait dans un répertoire allant de Schubert à Ravel, de Mozart à Debussy, elle se consacra à la musique de création en interprétant Pascal Dusapin notamment. Toujours curieuse de rencontre et de musique non-formatée, elle a entrepris un collaboration au long cours avec Murcoff, revisitant également au passage la musique d’Aphex Twin.

Dans son dernier opus : [Inland], elle entame un périple au pays des minimalistes. On y trouve des oeuvres de Moondog, de Phil Glass, de Michael Nyman, mais aussi quelques compositeurs plus discrets comme Emilie Levienaise-Farouch ou William Susman.

Elle est venue dans Tapage Nocturne, nous parler d’[Inland], et de son parcours atypique.

Philip Glass, Etude n°9

William Susman, Quiet Rhythms : Prologue And Action n°9

Moondog, Für Fritz (Chaconne in A minor)

Emilie Levienaise-Farrouch, Louella

Bryce Dessner, Ornament

Vanessa Wagner, piano

InFine IF1050LP

Meredith Monk, Railroad (Travel Song)

Pteris Vasks, Balt Ainava

Vanessa Wagner, piano

InFine IF1050LP

Nico Muhly, Hudson Cycle

Vanessa Wagner, piano

InFine IF1050LP