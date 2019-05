Thomas Maury et Laurent de Wilde sont les invités de Tapage nocturne

L'actualité de la semaine, avec Thomas Maury

Phill Niblock compositeur associé à la famille des minimalistes, a développé depuis plus de cinquante ans une proche très singulières de la création musicale, travaillant sur la microtonalité et sur la transformation lente des textures. Loin des formes presque mathématiques de Steve Reich, loin des orchestrations chatoyantes de John Adams ou des obsessions spectaculaires de Glass, Niblock a marqué un pan de ces musiques. Outre la composition, il a réalisé de nombreux films expérimentaux notamment sur des musiciens de jazz comme Sun Râ.

Ce personnage hors norme, haut en couleurs, fut filmé pendant de longues années par un passionné, Thomas Maury, à qui l’on doit la création de l’excellent festival « Hydraphonies ». Au fil des images et des témoignages on entre de plain pied dans le monde immersif de Phill Niblock ; plus qu’un documentaire, c’est presque une initiation à l’univers si singulier du compositeur.

Pour nous parler de « Niblock's Sound Spectrums - Within Invisible Rivers », présenté il y a quelques semaines dans le cadre du Cinéma du réel à Paris et du festival international du film de Rotterdam, nous avons reçu son réalisateur, Thomas Maury.

Bio express : Thomas Maury est né à Sarlat en 1986. En 2009, il obtient son DNSEP en design graphique, spécialisé en illustration, à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Après plusieurs expositions et publications en France, en Belgique, en Allemagne et en République Tchèque, il étend son travail sur l’image à travers le cinéma. C'est en 2010, qu'il a démarré son projet de film documentaire avec et sur Phill Niblock.

Illustrations de l'interview de Thomas Maury, extraits du film :

Extrait Phill Niblock : « Introspection » :

Résumé : Phill parle de son adolescence dans l'Indiana, de ses premiers rapports à la musique. À la fin de cet extrait, Phill Niblock explique en quelques phrases son processus de composition.

Extrait Tom Johnson

Résumé : Dans cet extrait, qui se situe au début du film, Tom Johnson dit notamment que "quelqu'un qui est capable d'écouter l'eau, le son de l'eau qui coule dans la rivière, est capable d'apprécier Phill Niblock".

Extrait Jim O'Rourke

Résumé : Cet extrait est à la fin du film, où Jim O'Rourke termine sur la notion de transmission...

L'invité de la semaine est le pianiste et compositeur Laurent de Wilde

Au chapitre de l’actualité des livres, à noter la parution en format de poche « Les fous du son », réédition augmentée de l’ouvrage écrit par Laurent de Wilde. Celui-ci revient sur le télégraphe harmonique, le théâtrophone, Telharmonium, l’Audion Piano, le Clavivox ou le Polymoog, autant d’instruments inventés par des fous du son de tous les continents qui ont en commun un esprit insatiablement curieux et créatif, un amour des circuits électriques et des notes harmoniques, et une vision révolutionnaire de la génération sonore.

Tous ces inventeurs ont changé le visage et l’histoire de la musique. Laurent de Wilde vient nous parler d’eux et leur révolution parfois utopique.

