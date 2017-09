Tapage nocturne vous propose un portrait de Christov Guiraud

la madeleine de Bruno Letort

Portrait de Christov Guiraud Interview enregistrée au studio 107 de Radio France le 31 août dernier.

, © Radio France / Soizic Noël

Passionné par une sorte d’extatisme, si cher à Ligeti, Christov Guiraud a esquissé un langage très personnel, qui mélange avec subtilité les instrumentarium anciens et modernes. Ce qui surprend chez ce compositeur, ce sont les courbes esthétiques qu’il a forgé allant de la noise version rock à l’improvisation débridée pour aboutir à cet étonnant langage que nous allons explorer tout au long de cette émission à travers son disque monographique « Hiera picra Hellébores ».

Les premiers travaux du Toulousain Christophe Guiraud, s'inspirent du rock alternatif, du free jazz et du harsh noise. Ses pièces récentes mélangent la beauté des polyphonies ars nova (XIVe siècle) aux sonorités bruitistes. Cette hybridation unique crée une musique aisément reconnaissable, harmonieuse et profondément intense. Christophe Guiraud compose pour quelques ensembles et interprètes importants comme Ictus, Ensemble 21, Sturm und Klang, Kwartludium, Ensemble Musiques Nouvelles, Fractales, Stéphane Ginsburgh, Tom Pauwels. Il est l'invité régulier des festivals Sonar, Le Printemps de Septembre, Loop, Nuits du Beau Tas et Ars musica.

Les extraits diffusés dans l'émission sont tous issus de l'album "Hiera Picta Hellebores"

"Hiera Picra Héllebores" est un double CD qui regroupe des pièces instrumentales enregistrées entre 2011 et 2016 par Christophe Guiraud, où il combine des instruments traditionnels tels que la flute de Hotteterre, la viole de gambe ou la basse électrique avec des sonorités électroniques.

Christov Guiraud

Hiera picra Hellébores

(Collection 2011-2016)

SUB ROSA