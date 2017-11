Tapage nocturne vous parle du festival Aujourd'hui Musiques de Perpignan, et reçoit le compositeur Pascal Gaigne

Première partie d'émission : Le festival Aujourd'hui Musique de Perpignan.

En ouverture d'émission, nous recevons Jackie Surjus-Collet, directrice adjointe et programmatrice du festival Aujourd'hui Musiques au Théâtre de l'Archipel de Perpignan, qui ouvre aujourd'hui, jusqu'au 26 novembre.

, © Radio France / Soizic Noël

Aujourd’hui Musiques : le festival des Créations Sonores.

Cette édition 2017 est à nouveau l’occasion de confronter les formes artistiques, de susciter les curiosités en réunissant des artistes au propos tranché et sincère. La musique y est toujours le cœur du processus de création tout en offrant de nouvelles perceptions, les compositeurs explorant la dimension visuelle de leurs œuvres. Une aventure qui va bien au-delà des disciplines, vers des énergies créatrices innovantes.

Aujourd’hui Musiques se vit comme une exploration sensitive, une perte de repères afin de mieux appréhender des univers décalés, une découverte de continents sonores où chacun peut s’aventurer. Impatients et désireux de partager avec vous ces émotions inédites

Les nombreux rendez-vous en entrée libre sont aussi des moments étonnant et détonnant, que ce soit les installations sonores, les concerts en première partie ou les déambulations sonores.

Illustrations musicales de l'interview de Jackie Surjus-Collet :

John Cage

In a landscape

Vanessa Wagner (piano) et Murcof (électronique)

(Enregistrement du festival)

Phil Glass

The concerto project, 1er mouvement

Dennis Russel-Davies, piano

Stuttgarter Kammerorchester

CD Orange Mountain Music

Alexander Vert et José-Miguel Fernandez

Crossing Points, pour un percussionniste et électroacoustique

Ensemble Flashback

(Enregistrement du festival)

Pierre Jodlowski

Mad Max, pour un percussionniste, capteur de mouvements, vidéo, électronique et scénographie

Ensemble Flashback

(Enregistrement du festival)

L'invité de Tapage nocturne ce soir est le compositeur Pascal Gaigne

Pascal Gaigne est un musicien au facettes plurielles, dont l’itinéraire croise avec délicatesse la danse, le concert, l’électroacoustique et depuis longtemps maintenant le film, pour lequel il a signé plus de 80 partitions, dans lesquelles il expérimente un langage bien à lui.

Né à Caen mais plus basque et catalan que tout autre, cet étonnant compositeur ne cesse de surprendre l’auditeur par ses expérimentations versatiles.

, © Radio France / Soizic Noël

Illustration musicale de l'interview de Pascal Gaigne : (Enregistrements apportés par le compositeur)

Tenia un amigo

L'altre stelle

Katmandu

Un poème

Die neunte elegie

Vida creativa

Alphabet

El Divo

Eve's song