Tapage Nocturne spéciale « Présences électronique » (2)

Le festival PRESENCES électronique s’est tenu au Centquatre à Paris, les 14, 15 et 16 avril 2017.

Tapage nocturne vous propose un retour sur le festival, en deux émissions (1er et 8 mai), à travers l’écoute d’une sélection de pièces et de performances qui ont été données lors de ces trois jours de concert.

Pour cette deuxième émission, nous irons explorer les univers sonores de Felicia Atkinson, Demdike Stare et Andrew Pekler

Andrew PeklerDescription of an island

Andrew Pekler : L’approche musicale d’Andrew Pekler est une expérimentation autour des matériaux trouvés que ce soient des échantillons, des instruments ou même des genres musicaux. Son dernier album, Tristes Tropiques, est un mélange d’exotica synthétique, de musique pseudo-ethnographique et d’enregistrements irréels.

Description of an island : Un collage d’enregistrements de terrain synthétiques et de récits relatifs au phénomène des îles fantômes - îles apparues sur des cartes maritimes (certaines jusqu’à très récemment), mais dont l’existence n’a jamais été vérifiée.

Félicia AtkinsonAudio Book

Félicia Atkinson est musicienne, artiste et la co-éditrice du label Shelter Press. Sa musique est composée d’éléments abstraits électroniques, de sons électroacoustiques et de voix ASMR.

Audio Book : AUDIO BOOK est composée de sons enregistrés au BUCHLA et au SERGE aux studios EMS de Stockholm, mais aussi de field recordings enregistés dans le Sonoran Desert en Arizona et de voix, souvent chuchotées. Cette pièce s’inspire des disques d’environnement sonores et des expérimentations de la “library music”.

Demdike StareCosmogony

Demdike Stare est un duo formé en 2009 par Sean Canty et Miles Whittaker, tous deux déjà bien établis dans la scène musicale de Manchester.

Whittaker était réputé pour son travail à travers les groupes Pendle Coven, Monikers MLZ et Daughter of the Industrial Revolution alors que Canty était un DJ respecté, connu pour sa participation au label d’archives sonores Finders Keepers à Londres.

Cosmogony : "Ce concert est un hommage dédié à l’Ina GRM et aux autres centres de l’avant-garde musicale qui ont inspiré Demdike Stare. En plus de nos instruments, nous utiliserons des dubplates faites spécialement pour l’occasion, ainsi que des 33 tours de notre collection afin de proposer un concert exclusif sur l’Acousmonium."